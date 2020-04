Coronavirus, Bonetti: “Centri estivi per i bambini piu’ piccoli” (Di domenica 26 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il problema dell’estate c’e’, dobbiamo pensare ad attivita’ educative, di comunita’ e socialita’”. Lo ha detto il ministro alle Pari Opportunita’ e Famiglia, Elena Bonetti, intervenuta a SkyTg24, parlando dell’ipotesi di aprire le scuole in estate per organizzare centri estivi per i bambini. “E’ mia intenzione avanzare la richiesta di riapertura delle scuole 0-6 anni in estate per organizzare attivita’ in piccoli gruppi. Su questo investiremo almeno 35 milioni per costruire una rete organizzata. Ci stiamo predisponendo perche’ questo accada – ha proseguito il ministro Bonetti -, la politica credo debba dare risposte a problemi ed esigenze. Dobbiamo organizzarci nel modo piu’ sicuro possibile. Sara’ un modello che comprendera’ piccoli gruppi per poter ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Bonetti : “Centri estivi per i bambini piu' piccoli”

