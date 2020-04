Coronavirus: 4 mln di test sierologici in Italia entro fine maggio (Di domenica 26 aprile 2020) “entro fine maggio la Abbott conta di distribuire in Italia 4 milioni di test”. Lo comunica la Abbott, l’azienda farmaceutica statunitense vincitrice del bando indetto dal governo per la fornitura di test sierologici in Italia nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. “Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi”, spiega la Abbott annunciando che in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200 test per ora. E’ di ieri il decreto che aggiudica ad Abbott la gara per la fornitura di kit sierologici, firmato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. “Abbott ha concentrato tutti i suoi sforzi per rendere disponibili i test Covid-19 il più ... Leggi su meteoweb.eu Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus : 2.9 mln di casi e 203mila morti nel mondo

