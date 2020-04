«Will e Grace»: l’addio (stavolta definitivo) dopo 22 anni (Di sabato 25 aprile 2020) È finita e, stavolta, per davvero. Non capita spesso che una serie si concluda due volte: a Will e Grace è successo nel 2006 e, di nuovo, nel 2020, quando il revival che era stato a lungo richiesto dai fan termina dopo tre stagioni altalenanti che, nonostante la sinergia tra i protagonisti, sembrava aver perso buona parte dello smalto iniziale, del graffio dei primi tempi. Per tutte le sue 11 stagioni e i suoi 246 episodi, la sitcom della NBC, trasmessa in Italia su Premium Stories, è riuscita a scrivere un capitolo indelebile della storia lgbt della televisione attraverso un linguaggio fresco e libero da pregiudizi. Complice la scrittura frizzante di David Kohan e Max Mutchnick, già vincitori dell’Emmy, Will e Grace rimane nei cuori e si congeda dal suo pubblico sotto applausi scroscianti e un velo di amarezza. Il video postato su Twitter da Eric McCormack, che nella serie interpreta Will Truman, e che vede il cast salutare tutti coloro presenti nel teatro di posa durante la registrazione dell’ultima puntata racchiude una gamma di emozione difficile da decifrare: gratitudine, speranza, tristezza. https://twitter.com/EricMcCormack/status/1253498455395188736 Leggi su vanityfair Will & Grace è finito - il produttore conferma la maretta fra gli attori

Will e Grace - confermate tensioni tra attori protagonisti : parla un creatore

Questo episodio ne è una dimostrazione lampante: per conquistare una sua vecchia fiamma (interpretata da Scott Patterson, poi divenuto famoso come il Luke di Una mamma per amica), Grace si fa ...

