The Batman: Robert Pattinson non si ferma e sfoggia il suo fisico facendo jogging (Di sabato 25 aprile 2020) Nessun lockdown riesce a fermare l'allenamento di Robert Pattinson, che continua a fare jogging per tenersi in forma in vista del ritorno sul set: ecco le foto. Robert Pattinson, protagonista di The Batman diretto da Matt Reeves, non si ferma neanche durante la pandemia di Coronavirus, continuando i suoi allenamenti e sfoggiando il suo fisico atletico durante una sessione di jogging estenuante nel suo quartiere. L'attore che interpreterà Bruce Wayne in The Batman deve mantenersi in forma nonostante la produzione del film sia ferma, visto che tra qualche mese le riprese potrebbero ripartire. Come si vede nelle foto qui sopra, Robert Pattinson è stato avvistato durante la sua uscita per il suo esercizio quotidiano, vestito in incognito con un cappellino da baseball e sfumature arancioni. Niente da ... Leggi su movieplayer The Batman | Zoe Kravitz si allena da casa per il ruolo di Catwoman

