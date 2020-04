Sepolti simboli del taglio con la vita

(Di domenica 26 aprile 2020) Da che la specie umana ha, ogni perdita dei nostri cari è accompagnata da gesti che ritualizzano l’espressione dei sentimenti, e anche da questa prospettiva, la mutilazione dei rituali del lutto è una strage emotiva che si aggiunge. L’impossibilità di salutare il morente, di dare sepoltura al suo corpo ricapitolandone la memoria, non è un effetto collaterale del coronavirus (come di altre epidemie) ma una delle sue più amare e traumatiche conseguenze. L’impossibilità di seppellire i morti – nella … Continua L'articolodelcon laproviene da il manifesto.

Jung, in Anima e morte e Sul rinascere (due saggi scritti tra il 1934 e il 1950), pensa il lutto come transito alla vita «rinata», alla realtà del simbolo come orientamento, come senso dello stesso ...Il Vangelo racconta che Maria di Magdala e Salòme si recarono al sepolcro, dove Gesù era stato sepolto, con dell’olio aromatico per imbalsamare il corpo ... Pasquetta 2020, buon Lunedì dell’Angelo: ...