Lombardia | mercati comunali riaperti Al via la sperimentazione con rigide regole

matteosalvinimi : #Salvini: Da domani Regione Lombardia ripermette i mercati all'aperto, rispettando le norme di sicurezza. Un modo a… - RegLombardia : #Coronavirus #fermiamoloinsieme Dal 29 aprile parte la sperimentazione per i mercati comunali all'aperto secondo le… - vitella_franco : RT @LuinoNotizie: #Coronavirus, in #Lombardia ok alla sperimentazione per riaprire #mercati all’aperto dal 29 aprile - LuinoNotizie : #Coronavirus, in #Lombardia ok alla sperimentazione per riaprire #mercati all’aperto dal 29 aprile… - Stefaniacasp : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Da domani Regione Lombardia ripermette i mercati all'aperto, rispettando le norme di sicurezza. Un modo anch… -

Lombardia mercati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lombardia mercati