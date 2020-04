Il cantante Daniel Cosmic fa body-shaming su una fan e il manager Francesco Facchinetti gli toglie i social: “Chi sbaglia paga” (Di sabato 25 aprile 2020) “Come stiamo? Se non ci mangi molto bene”, “È capitato certe volte che tua mamma ti ha detto di mangiarla?”, “Oddio, spegni la luce”. Queste sono solo alcune delle frasi che il cantante Daniel Cosmic ha indirizzato a una delle sue fan. Il 23 aprile una ragazza si è collegata con il suo idolo su Instagram, non immaginando che sarebbe stata derisa per via del suo aspetto fisico. Daniel Piccirillo, questo il suo vero nome, è un ex concorrente di Amici e – almeno fino a ieri- una webstar sui social. Migliaia di persone lo seguivano: ma ieri il numero di followers ha cominciato a scendere, quando il filmato in cui fa prende in giro una fan è diventato virale. Non sono mancate le accuse di body-shaming. Daniel, classe 2001, si è affrettato a porgere le sue scuse (“Pensavo di essere divertente e invece sono ... Leggi su ilfattoquotidiano Daniel Cosmic - polemica dell’ex cantante di Amici : bodyshaming alle fan

