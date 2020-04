“Cambia il colore della pelle”, ritiro immediato del prodotto dalla Coop (Di sabato 25 aprile 2020) Ennesimo richiamo Coop per uno dei prodotti per bambini più utilizzati dalle mamme: ecco la tipologia e le disposizioni da parte dell’azienda. Richiamo Coop per uno dei prodotti per l’igiene dei neonati, utilizzato dalle mamme. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Qual è il prodotto ritirato dagli scaffali Coop? L’azienda alimentare leader italiana ha diramato una nota per il consumatore comunicando il ritiro immediato delle salviettine umidificate per neonati pericolose. Sotto la lente di ingrandimento sono ora le salviettine per pelli sensibili: Salviettine detergenti CRESCENDO Baby confezione da 72 pezzi e 72+72 pezzi codici a barra indicati 8001120598516 e 80011205985323 Perchè è stato ritirato questo prodotto per neonati? Il prodotto per neonati è stato ritirato perché potrebbe essere potenzialmente ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 aprile 2020) Ennesimo richiamoper uno dei prodotti per bambini più utilizzati dalle mamme: ecco la tipologia e le disposizioni da parte dell’azienda. Richiamoper uno dei prodotti per l’igiene dei neonati, utilizzato dalle mamme. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Qual è ilritirato dagli scaffali? L’azienda alimentare leader italiana ha diramato una nota per il consumatore comunicando ildelle salviettine umidificate per neonati pericolose. Sotto la lente di ingrandimento sono ora le salviettine per pelli sensibili: Salviettine detergenti CRESCENDO Baby confezione da 72 pezzi e 72+72 pezzi codici a barra indicati 8001120598516 e 80011205985323 Perchè è stato ritirato questoper neonati? Ilper neonati è stato ritirato perché potrebbe essere potenzialmente ...

SichelFabrizio : @Daniele_Manca @Corriere @L_Economia Perché cambia il colore? - pilatogiovanni1 : RT @acistampa: La Sacra Spina di Andria cambia colore il giorno del Venerdì Santo. La riflessione del vescovo Mansi davanti al rinnovarsi s… - anarcomico : RT @mazzonianna1: Basta spostarsi un pò e cambia la luce, il colore, la prospettiva così anche per le parole, cambiano di intensità, valore… - acistampa : La Sacra Spina di Andria cambia colore il giorno del Venerdì Santo. La riflessione del vescovo Mansi davanti al rin… - AzraelehciM : @stanzaselvaggia Il camaleonte non cambia affatto il suo colore in virtù di un qualche piano, né per nascondersi: è… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cambia colore Coronavirus: Lollobrigida, 'Di Stefano sottosegretario indegno e ipocrita' Affaritaliani.it