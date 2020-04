Antonella Elia | c’è una novità dopo il GF Vip Ed è proprio lei a dare il grande annuncio

(Di sabato 25 aprile 2020)aver preso parte all’edizione del ‘Fratello Vip 4’,è tornata alla sua quotidianità e sta trascorrendo la sua quarantena come molti altri personaggi famosi. Ovvero, facendo compagnia ai suoi tanti fan sui social network. Poco fa ha infatti voluto lanciare un messaggio ai suoi follower, annunciando di volerli deliziare con una cosa che non ha ancora mai fatto. E insieme a lei sarà protagonista nei prossimi giorni anche un’ex concorrente del reality show. Su Instagram ha quindi affermato: “Lunedì ne faremo delle belle con Asia Valente, preparatevi a una lezione di twerk…Siete pronti?”. Dunque, darà vita al classico ballo contraddistinto da enorme sensualità, molto popolare nei giovani e che ha reso famosa ad esempio Elettra Lamborghini. Questa sua esibizione, assieme ...

CdGherardesca : Chi é Pietro Delle Piane? Ma soprattutto, cosa vuole da Antonella Elia? @carmelitadurso - citazioniepane : @ilgiomba @antrichelieu @GiovannaSerra3 @fabyo255 @Claudia9390 @EliaAntonella No lui si è solo difeso dalle accuse… - vincycernic95 : @diegodemme4 Patrizia Pellegrino è la grande dimenticata della lite tra Antonella e Aida. Quelle che dà della creti… - lucanobile75 : RT @darveyfeels_: PAZZA E SUPER A BORDO DELL’AMICIZIA TRA ADRIANA VOLPE E ANTONELLA ELIA. #GFVIP - infoitcultura : Antonella Elia fa una confessione su Patrick | “Lo hanno chiamato e obbligato…” -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Fra i concorrenti dell'ultimo Gf Vip che più hanno scatenato commenti e dibattito sui social, Antonella Elia è tornata oggi su Twitter. Con un messaggio schietto e diretto, come nel suo stile, ...Chi parla con tutta questa furia di Patrick Pugliese? E’ Antonella Elia a spiegare il suo disprezzo e il suo disappunto per Patrick Pugliese, in diretta su Instagram con Adriana Volpe. La ex gieffina ...