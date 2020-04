Al Pacino compie 80 anni | tra Oscar | eccessi | grandi amori e nessun matrimonio

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 aprile 2020) Al Pacino spegne 80 candeline. Il suo compleanno, guardacaso, cade il 25 aprile, giorno della Liberazione dell’Italia dal fascismo. E il legame col nostro Paese l’attore lo porta nel cuore da sempre. Fama e successo gli arrivarono dopo aver interpretato, nel Padrino, Michael Corleone. Lui, nato ad Harlem da genitori originari proprio di Corleone. Dal sapore italiano fu anche l’unico Oscar vinto nel 1992 con Profumo di donna, remake della pellicola omonima di Dino Risi (1974) con Vittorio Gassman: «Sono cresciuto nel Bronx dove in realtà gli italiani erano pochi. Ma il mio legame con l’Italia è sempre stato molto forte, in passato ci venivo spesso per prendermi un momento di relax».