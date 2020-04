Una tempesta virale attraverso i libri

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 25 aprile 2020) «Il contagio avviene a causa di particelle che non rientrano nei nostri sensi…» così Marsilio Ficino nel Concilio contro la pestilenza Firenze 1481. « Un’epidemia ? Quale epidemia? Lo scirocco è un’epidemia ? La nostra polizia è per caso un’epidemia ?…» Thomas Mann in Morte a Venezia 1912. «Le misure non erano draconiane e sembrava di aver sacrificato molto al desiderio di non inquietare l’opinione pubblica…» La peste 1947 Albert Camus. «Strade intere sembravano essere desolate, e non soltanto perché … Continua L'articolo Unaproviene da il manifesto.