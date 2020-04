Ugl | schiaffo da Regione Lazio | Vigili esclusi da test sierologici

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “È notizia di queste ore l’approvazione di una delibera regionale delche approvapreventivi, agli operatori sanitari ed alle forze dell’ordine, allargata adel fuoco, militari impiegati nel servizio strade sicure e guardia costiera. Tra tutti i corpi menzionati mancano pero’ le Polizie Locali, mai come oggi impiegate dai Prefetti in prima linea, nell’accertamento sul rispetto delle norme di contrasto al Covid 19”. A renderlo noto il sindacato Ugl Polizia Locale, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani, denuncia “la disparita’ di trattamento: registriamo a malincuore l’ennesimoalla categoria, unoche addolora ancora di piú, perche’ proveniente dalle istituzioni regionali, le stesse che hanno competenza costituzionale in materia di Polizia ...