Torino, salgono i ricavi ma bilancio 2019 ancora in rosso (Di venerdì 24 aprile 2020) ricavi in crescita ma conti ancora in rosso per il Torino. Il club granata ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2019 con una perdita pari a 13,9 milioni di euro, dopo il rosso di 12,3 milioni del bilancio al 31 dicembre 2018. Il “valore della produzione” ammonta a 96,3 milioni con un incremento di 2,5 … L'articolo Torino, salgono i ricavi ma bilancio 2019 ancora in rosso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus - tre nuovi contagiati a Torino : salgono a 4 i casi in Piemonte (Di venerdì 24 aprile 2020)in crescita ma contiinper il. Il club granata ha chiuso l’esercizio al 31 dicembrecon una perdita pari a 13,9 milioni di euro, dopo ildi 12,3 milioni delal 31 dicembre 2018. Il “valore della produzione” ammonta a 96,3 milioni con un incremento di 2,5 … L'articolomainè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Torino, salgono i ricavi ma bilancio 2019 ancora in rosso: Ricavi in crescita ma conti ancora in… - CalcioFinanza : Torino, salgono i ricavi ma bilancio 2019 ancora in rosso - woodoow : A @twitorino #Torino i contagi salgono ( oggi dal @fattoquotidiano ) Qualcuno si è preso la briga di vedere quant… - ObiettivoNews1 : PIEMONTE – Salgono ancora i positivi; la provincia di Torino ha superato gli 11mila casi - fabio63c5 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Piemonte 22.149 casi. I decessi salgono a 2.524 -