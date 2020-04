Si potrà andare a correre dal 4 maggio? Jogging: tutte le regole e le ipotesi. E la riapertura dei parchi… (Di venerdì 24 aprile 2020) Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: anche gli amatori dal 4 maggio dovrebbero poter tornare a fare sport. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“. Non si potrà tornare a fare Jogging o andare a ... Leggi su oasport Brusaferro : “Riapriamo e vediamo se si mantengono questi numeri. Si potrà andare al parco ma non fare festa”

Si potrà andare al mare in estate? Possibili spiagge a numero chiuso e obbligo di certificazione! Divieti per gli anziani? Le ipotesi

