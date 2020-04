Quasi 26mila morti. 3.021 nuovi contagi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sono salite a 25.969 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 420 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 464. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.Continua per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati in Italia. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri.Superano le 60mila le persone guarite. Ad oggi sono 60.498, con un incremento rispetto a ieri di 2.992. L’aumento ieri era stato di 3.033. Il numero deiati totali - compresie guariti - è di 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021. L’aumento ieri era stato di 2.646.Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in ...