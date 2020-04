(Di venerdì 24 aprile 2020)roni ha intenzione di scrivere una pagina indelebile nella storia del, diventando il primo atleta a presentare in gara un salto, nello specifico il toeloop. Il fuoriclasse romano ha confessato i suoi prossimi obiettivi nel corso della prima puntata di Figure2u, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo dele di figura in onda ogni settimana su Sport2u, la web tv partner di OA Sport. Nel corso della video intervista il fuoriclasse pluricampione mondiale ha raccontato, con l’ausilio di sedici contributi fotografici, la sua vita fuori e dentro la pista, partendo dall’infanzia, dove ha coltivato fin dai tempi dell’asilo due amicizie ancora adesso molto solide: “Loro mi sono stati vicino anche dopo il mio trasferimento, non sono mai stati invidiosi del mio successo, forse per ...

OA_Sport : Pattinaggio artistico a rotelle: Luca Lucaroni per la storia! Al lavoro sul quadruplo toeloop: “Voglio lasciare qua… - zazoomnews : Pattinaggio artistico il calendario delle gare ISU Challenger Series 2019-2020: salta il Lombardia Trophy -… - shirouxpgdr : @Yurioxpgdr -I due si ritrovarono così di fronte alla pista ghiacciata, totalmente deserta. <<Ad essere sincero non… - Sabrina26537455 : @BTS_twt Ti piace il pattinaggio artistico sul ghiaccio ? ?? - maelicehogws : @robinhogws Buh ce rimaniamo ancorati al drama adolescenziale senza senso che schifo, aveva una trama più che avvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

Luca Lucaroni ha intenzione di scrivere una pagina indelebile nella storia del pattinaggio artistico a rotelle, diventando il primo atleta a presentare in gara un salto quadruplo, nello specifico il ...Insieme all’hockey, che per la prima volta viene ammessa come disciplina, seppure dimostrativa, in un consesso olimpico, c’è anche il pattinaggio artistico o “di figura”, come lo si definiva un tempo, ...