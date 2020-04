Morti nella Rsa di Sala Consilina, l’associazione Codici: “Vogliamo la verità” (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – L’associazione Codici ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno con cui si chiede di fare chiarezza su quanto sta avvenendo nella Rsa Fondazione Juventus di Sala Consilina, alla luce dei contagi e dei decessi per Covid-19. “Riteniamo necessario – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – accertare se nella struttura sono stati rispettati i protocolli e le convenzioni per la cura delle infezioni da virus Covid-19, se la Rsa era dotata di un efficace ed efficiente sistema di Risk Management, se la figura del Risk Manager è stata affidata a professionisti che non potevano entrare in conflitto con incarichi già rivestiti nell’ambito della struttura o del gruppo di appartenenza, se i competenti Servizi Asl hanno ricevuto il Piano per la ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - negli USA oltre 852mila casi : a New York calano i morti e i ricoverati ma i contagi nella Grande Mela potrebbero essere un milione

“Nella fase 2 occorre gradualità ed accortezza” - l’Oms : “metà dei morti nelle Rsa

Coronavirus - "positivi e morti nella casa di riposo" : la denuncia dei familiari degli anziani (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’associazioneha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno con cui si chiede di fare chiarezza su quanto sta avvenendoRsa Fondazione Juventus di, alla luce dei contagi e dei decessi per Covid-19. “Riteniamo necessario – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– accertare sestruttura sono stati rispettati i protocolli e le convenzioni per la cura delle infezioni da virus Covid-19, se la Rsa era dotata di un efficace ed efficiente sistema di Risk Management, se la figura del Risk Manager è stata affidata a professionisti che non potevano entrare in conflitto con incarichi già rivestiti nell’ambito della struttura o del gruppo di appartenenza, se i competenti Servizi Asl hanno ricevuto il Piano per la ...

LiaQuartapelle : Tutti hanno fatto errori all’inizio dell’epidemia, un evento inatteso per il quale si era impreparati. Da lombarda… - fattoquotidiano : IL BLITZ DELLA GUARDIA DI FINANZA AL DON GNOCCHI Perquisiti gli uffici, la Procura indaga per epidemia e omicidio… - davidealgebris : ConteBalle sarà ricordato come il peggior Premier della storia. Messo li dai cialtroni scappati di casa dei M5S.… - iopunto67 : RT @Patriotaitalia1: @valy_s in una Rsa di Bergamo, da tre morti mensili, passarono a 29 nel mese di febbraio ... avvisarono Asl , la quale… - Andrew17265 : @DianaLanciotti @MinistroEconom1 @angel_other Quando saremo nella fase 3. Ossia morti di fame. -

Ultime Notizie dalla rete : Morti nella Coronavirus, l'Oms: la metà dei morti di Covid-19 in Europa viveva in case di cura - Mondo Agenzia ANSA Bollettino 23 aprile Puglia salgono i contagi, i positivi sono 109, boom nella provincia di Bari 59 nuovi casi

Articolo precedenteEmergenza Covid-19, sulla morte per polmonite da Coronavirus di un 41enne pugliese dopo due tamponi negativi, Lopalco avverte : ” Il problema dei falsi negativi al tampone impone ...

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i guariti sono più dei nuovi casi

Se la Commissione Europea nella roadmap per la ripartenza ha ribadito che è «fondamentale ridurre e ... Dal 20 febbraio al 15 aprile nelle 57 residenze per anziani presenti della città sono morte ...

Articolo precedenteEmergenza Covid-19, sulla morte per polmonite da Coronavirus di un 41enne pugliese dopo due tamponi negativi, Lopalco avverte : ” Il problema dei falsi negativi al tampone impone ...Se la Commissione Europea nella roadmap per la ripartenza ha ribadito che è «fondamentale ridurre e ... Dal 20 febbraio al 15 aprile nelle 57 residenze per anziani presenti della città sono morte ...