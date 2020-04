Milano: Hashish in auto e casa occupata, arrestata 31 enne marocchina (Di venerdì 24 aprile 2020) E’ nato tutto Mercoledì pomeriggio durante un controllo di routine in piazza Trento, gli agenti della Polizia hanno notato un comportamento particolarmente nervoso della persona fermata, una 31 enne marocchina. Insospettiti dall’atteggiamento hanno proceduto a perquisire la vettura della sospetta e sotto il sedile hanno trovato un panetto di Hashish e 400 euro in contanti. automaticamente è partita anche la perquisizione nell’abitazione della ragazza dove gli agenti hanno trovato 275 euro in contanti, inoltre dopo controllo è risultato che l’abitazione Aler dove la ragazza risiedeva era stata occupata abusivamente e quindi si è provveduto a riaffidare l’appartamento al gestore. La nordafricana è stata arrestata. L'articolo Milano: Hashish in auto e casa occupata, arrestata 31 enne marocchina proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Milano : sorpresa su taxi con mezzo chilo di hashish - coppia in manette

