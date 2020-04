Le mascherine saranno l’oro del 2020 (Di venerdì 24 aprile 2020) È un chiarissimo allarme quello lanciato dal Wto (World Trade Organization) e riguardante il commercio internazionale delle mascherine ed in linea generale dei presidi medici atti a combattere la diffusione del coronavirus. Stando al rapporto dell’organizzazione internazionale, sarebbero al momento almeno 80 i Paesi che hanno limitato se non addirittura bloccato la loro esportazione, limitando il commercio dei prodotti autoctoni soltanto all’interno dei confini nazionali. Questa situazione – chiaro segnale non solo della crisi sanitaria ma anche della bolla speculativa creatasi attorno ai prodotti sanitari – evidenzia quello che sarà il destino delle mascherine in questo 2020: essere preziose – quasi – quanto l’oro. I prezzi sono saliti alle stelle Sino a qualche mese fa, il costo medio di una mascherina chirurgica ... Leggi su it.insideover Fase 2 : le mascherine saranno obbligatorie?

Federfarma - accordo con la Regione Campania : saranno distribuite 500mila mascherine

Ultime Notizie dalla rete : mascherine saranno Le mascherine? Saranno come gli occhiali: utili e alla moda Corriere della Sera Come riorganizzare il traffico in città con i big data

Se non riescono a garantirlo, alzeranno i prezzi, e di molto”. E poi c’è la questione sicurezza. “Mi immagino che ci saranno realtà che inizieranno a vendere mascherine certificate prima di salire a ...

Netwin si riconverte e dona 10mila mascherine alla Protezione Civile

La donazione è stata inviata ai volontari della Protezione Civile della Bassa Romagna. Le mascherine, lavabili e in tessuto non tessuto (Tnt), saranno utilizzate dai volontari nel corso delle loro ...

