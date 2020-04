I poliziotti ribelli di Rebel Cops si fanno giustizia da soli anche su Android

(Di venerdì 24 aprile 2020)è un gioco di strategia in cui controllerete un gruppo didissidenti decisi a non inchinarsi ai piedi di Viktor Zuev. L'articolo Idisidasuproviene da Tutto

DarioConti1984 : Poliziotti ribelli è un nuovo gioco GDR disponibile sul Play Store - AndroidNewss : #news Poliziotti ribelli è un nuovo gioco GDR disponibile sul Play Store – #Android Blog… - stefano_6000 : RT @androidblogit: Poliziotti ribelli è un nuovo gioco GDR disponibile sul Play Store - - androidblogit : Poliziotti ribelli è un nuovo gioco GDR disponibile sul Play Store - -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotti ribelli

TuttoAndroid.net

La software house HandyGames ha pubblicato finalmente, dopo diverse settimane di pre-registrazione per This is The Police 2, il gioco Poliziotti Ribelli sul Play Store. Si tratta di un titolo GDR che ...Il 22 aprile almeno 14 persone, tra cui due poliziotti, sono morte nei combattimenti tra le forze di sicurezza e un gruppo ribelle a Songololo, nella provincia del Congo Centrale, nell’ovest del paese ...