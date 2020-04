I numeri che smentiscono la bufala dei troppi italiani che si spostano in auto (Di venerdì 24 aprile 2020) No, in Italia non ci sono più auto in giro che altrove. No, gli italiani non cercano di evadere nei fine settimana. Anzi: il sabato e la domenica sono immobili. No, non è vero che Milano ha più contagiati di Roma perché “non si ferma”. Si è fermata eccome. I dati arrivano dall'app di navigazione Waze. Confermano, a grandi linee, quello che ha già detto Google. A differenza di Maps, però, è utilizzata solo al volante e dà quindi un quadro degli spostamenti in auto. Risultato: dall'inizio del lockdown, i chilometri percorsi sono diminuiti dell'87%. Dal 22 marzo, data del fermo alle attività non essenziali, il calo sfiora il 90%. Il confronto è con la media giornaliera di uno degli ultimi periodi di normalità, quello che va dall'11 al 25 febbraio. Per dare un'idea di quanto sia forte la stasi ... Leggi su agi Million Day estrazione stasera 24 aprile verifica schedina e numeri

FAKE NEWS/ Il fumo protegge dal Covid-19? Ecco i numeri che smentiscono la Francia

Giornata mondiale del libro - l’Istat dà i numeri e suscita qualche perplessità negli editori. Ecco un focus sugli ebook (Di venerdì 24 aprile 2020) No, in Italia non ci sono piùin giro che altrove. No, glinon cercano di evadere nei fine settimana. Anzi: il sabato e la domenica sono immobili. No, non è vero che Milano ha più contagiati di Roma perché “non si ferma”. Si è fermata eccome. I dati arrivano dall'app di navigazione Waze. Confermano, a grandi linee, quello che ha già detto Google. A differenza di Maps, però, è utilizzata solo al volante e dà quindi un quadro degli spostamenti in. Risultato: dall'inizio del lockdown, i chilometri percorsi sono diminuiti dell'87%. Dal 22 marzo, data del fermo alle attività non essenziali, il calo sfiora il 90%. Il confronto è con la media giornaliera di uno degli ultimi periodi di normalità, quello che va dall'11 al 25 febbraio. Per dare un'idea di quanto sia forte la stasi ...

mattino5 : Accordo europeo per gli aiuti, 500 miliardi a giugno e fondo ricostruzione: 'Può essere che ci sia una quota a fond… - sole24ore : Perché con le scuole chiuse aumenta la disuguaglianza tra studenti. Storie e numeri di @AlessiaTrip che scuotono gl… - La7tv : #lariachetira Andrea #Crisanti (virologo): 'La probabilità che l'epidemia riparta nel momento in cui eliminiamo le… - AndreaPireddaHK : @swamilee @Gian0206 @meteorologo777 @alexbarbera Non sapete contare, è un dato di fatto.È per colpa di persone come… - yoygiada : RT @claudio_2022: Quando si è in malafede, e i numeri rivelano la strage taciuta in Emilia. Con sorpresa, si scopre che la percentuale di d… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri che I numeri che smentiscono la bufala dei troppi italiani che si spostano in auto AGI - Agenzia Giornalistica Italia CORONAVIRUS, il sindaco di Gussago attacca: la Regione segue l’immunità di gregge?

Mi preoccupa che ad OGGI non vi sia un piano di apertura con linee guida specifiche e il 3 maggio è fra due settimane”. Sono il sindaco di Gussago, un comune della provincia di Brescia, 17.000 ...

NFL: chi sale e chi scende dopo il primo round del draft 2020

Ciò che veramente mi ha impressionato è stata però l’acquisizione ... in quanto il buon Elway è riuscito a portarselo a casa sedendo comodamente alla numero 15, la loro posizione originaria. Vi ho ...

Mi preoccupa che ad OGGI non vi sia un piano di apertura con linee guida specifiche e il 3 maggio è fra due settimane”. Sono il sindaco di Gussago, un comune della provincia di Brescia, 17.000 ...Ciò che veramente mi ha impressionato è stata però l’acquisizione ... in quanto il buon Elway è riuscito a portarselo a casa sedendo comodamente alla numero 15, la loro posizione originaria. Vi ho ...