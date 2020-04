I dati della Protezione civile, malati ancora in calo, 420 i morti (166 in Lombardia) (Di venerdì 24 aprile 2020) La Protezione civile ha diramato i dati relativi all’andamento del contagio in Italia. Il totale delle persone che hanno contratto dall’inizio dell’epidemia è di 192.994. Con un incremento, rispetto a ieri, di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di cittadini attualmente positivi è 106.527, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri. Continua dunque la decrescita avviata in principio di questa settimana. Tra gli attualmente positivi 2.173 sono ricoverati nelle terapie intensive, che anche oggi liberano 94 posti. Negli altri reparti ospedalieri si liberano invece 803 posti. I morti sono 420 (di cui 166 nella sola Lombardia, la regione più colpita dal virus). Il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia sale così a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti arriva invece a 60.498, con un incremento di ... Leggi su ilnapolista Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 24 aprile | Ecco tutti i dati

I quattro nemici (quasi) invisibili nella prima pandemia dell’era della società dei dati

