Ebrei, musulmani e cristiani pregano insieme per sconfiggere il Coronavirus: l'evento senza precedenti a Gerusalemme

La preghiera contro il Coronavirus a Gerusalemme Un evento unico è quello che si è verificato a Gerusalemme, dove Ebrei, musulmani e cristiani hanno pregato insieme per la prima volta per porre fine al Coronavirus. Sulla terrazza del King David Hotel della Città Santa si sono riuniti i leader delle tre religioni monoteiste con l'obiettivo comune di sconfiggere la pandemia. I rabbini di Israele, Yitzhak Yosef e David Lau, il patriarca greco ortodosso, Teofilo III, il patriarca latino, Pierbattista Pizzaballa, l'Imam Gamal el Ubra e Agel Al-Atrash e il leader spirituale dei drusi, lo sceicco Mowafaq Tarif hanno partecipato alla preghiera di gruppo senza precedenti. Ognuno ha fatto uso della propria lingua liturgica. "Dio, Tu che ci hai nutrito della carestia e ci hai fornito in abbondanza, ci hai liberato dalla peste e da malattie gravi e durature.

