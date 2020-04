Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) I numeri coronavirus 24 aprile comunicati dalla Protezione Civile continuano a confermare il trend positivo riscontrato nelle ultime settimane, anche se rispetto alla giornata di ieri sono da segnalare la diminuzione del numero di dimessi/guariti e l’aumento del dato sui nuovi casi del giorno. I dati coronavirus della giornata di oggi – aggiornati alle ore 18 – indicano un numero totale di persone attualmente positive pari a 106.527. Nella giornata di oggi sono state registrate 420 persone decedute, dato che porta il totale dei morti per coronavirus in Italia a 25.969. I dimessi/guariti sono pari a 2.922, per un totale che arriva a 60.498 persone. Nella giornata di oggi si registrano 3.021 nuovi casi di coronavirus, numero che porta il totale dei casi registrati a 192.994. I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono 62.447, il che porta il ... Leggi su giornalettismo Il segreto anticipazioni : tra Matias e Alicia c’è qualcosa e Marcela sospetta di suo marito

I numeri24comunicati dalla Protezione Civile continuano a confermare il trendriscontrato nelle ultime settimane, anche se rispetto alla giornata di ieri sono da segnalare la diminuzione del numero di dimessi/guariti e l'aumento del dato sui nuovi casi del giorno. Idella giornata di oggi – aggiornati alle ore 18 – indicano un numero totale di persone attualmente positive pari a 106.527. Nella giornata di oggi sono state registrate 420 persone decedute, dato che porta il totale dei morti perin Italia a 25.969. I dimessi/guariti sono pari a 2.922, per un totale che arriva a 60.498 persone. Nella giornata di oggi si registrano 3.021 nuovi casi di, numero che porta il totale dei casi registrati a 192.994. I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono 62.447, il che porta il ...

