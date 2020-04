Coronavirus: gli italiani chiusi in casa riscoprono la propria abitazione (Di venerdì 24 aprile 2020) Gli italiani ai tempi del Coronavirus hanno riscoperto l’amore per la propria abitazione. Il portale habitissimo ha raccolto le testimonianze dei propri utenti per avere una fotografia degli italiani e delle loro case in questi giorni di lockdown. Che stanza usano di piú, a che lavori fai da te si sono dedicati, se hanno avuto bisogno di un professionista per lavori in casa, se e dove praticano ginnastica ma soprattutto com’é cambiato il loro ideale di casa e quali sono i cambiamenti che vogliono fare quando sará possibile; perché una delle opportunitá che ci ha dato l’emergenza Coronavirus, volenti o nolenti, é quella di ripensare agli spazi che abitiamo. Se prima per molti italiani la propria abitazione era quasi un posto di passaggio, ora in molti casi é diventato un luogo tutto da scoprire, da reinventare e, ... Leggi su meteoweb.eu Gli italiani cercano buone notizie sul Coronavirus

Coronavirus - via ai test sugli anticorpi Nel Comasco si comincia mercoledì

Gli italiani cercano buone notizie sul Coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) Gliai tempi delhanno riscoperto l’amore per la. Il portale habitissimo ha raccolto le testimonianze dei propri utenti per avere una fotografia deglie delle loro case in questi giorni di lockdown. Che stanza usano di piú, a che lavori fai da te si sono dedicati, se hanno avuto bisogno di un professionista per lavori in, se e dove praticano ginnastica ma soprattutto com’é cambiato il loro ideale die quali sono i cambiamenti che vogliono fare quando sará possibile; perché una delle opportunitá che ci ha dato l’emergenza, volenti o nolenti, é quella di ripensare agli spazi che abitiamo. Se prima per moltilaera quasi un posto di passaggio, ora in molti casi é diventato un luogo tutto da scoprire, da reinventare e, ...

matteosalvinimi : ”Purtroppo, dopo il caso di Francesco Bonura, boss mafioso al 41 bis, il rischio di ulteriori scarcerazioni eccelle… - fattoquotidiano : Coronavirus, ora anche Raffaele Cutolo vuole uscire: chiesti gli arresti domiciliari. Al 41bis la corsa dei boss pe… - PiazzapulitaLA7 : Come convivranno gli italiani col coronavirus nei prossimi 12 mesi? Di cosa ha bisogno il nostro Paese per riparti… - myfemax : RT @SkyTG24: Il suggerimento del presidente U.S.A. ha suscitato numerose polemiche e gli esperti lo hanno definito 'irresponsabile e perico… - gspazianitesta : RT @gspazianitesta: E se, alla riapertura, gli italiani che hanno perso il lavoro durante il #Coronavirus 'ritenessero non dovuto' il prezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli over 60 sono davvero più a rischio di ammalarsi in modo grave? Corriere della Sera Coronavirus, Fiorello ai 60enni: “Siamo da proteggere come i panda”

La task force di tecnici che è stata creata per aiutare il governo nel gestire la delicatissima Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, presieduta da Vittorio Colao, aveva avanzato l’ipotesi di tenere a ...

Coronavirus, Bassetti è arrivato il tempo di riaprire le chiese

Ma ora, lo dico in coscienza a tutte le istituzioni, è arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri ...

La task force di tecnici che è stata creata per aiutare il governo nel gestire la delicatissima Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, presieduta da Vittorio Colao, aveva avanzato l’ipotesi di tenere a ...Ma ora, lo dico in coscienza a tutte le istituzioni, è arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri ...