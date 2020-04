Caos Ordine avvocati Nola, la precisazione: “Sei consiglieri non possono bloccare l’attività del Consiglio” (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNola (Na) – L’avvocato Raffaele Boccia, in nome e per conto degli avvocati Francesco Boccia e Gian Vittorio Sepe, in merito all’articolo pubblicato dalla testata Anteprima24 dal titolo “Chi sono i 6 avvocati che bloccano l’Ordine di Nola. L’ira dei colleghi: “Ora basta” precisa quanto segue: “Le dico solo che i cinque colleghi che sono rimasti al fianco dell’ancora Presidente, lo hanno fatto per una questione di coerenza e lealtà, avendo condiviso sin dall’inizio l’intero percorso elettorale, che ha portato alla vittoria della lista capeggiata dall’avvocato Domenico Visone, alla quale facevano parte altri 9 avvocati, che poi neanche due mesi dopo dall’insediamento del nuovo Consiglio, hanno scelto di non voler far più parte del gruppo dell’avvocato Visone, ... Leggi su anteprima24 Caos Avvocati Nola - Ordine Dinamico : “Basta paralisi”

Diavoli - Alessandro BorghI : "Siamo quelli che mantengono l'ordine in un momento di caos"

Caos mascherine : obbligatorie - mai - solo nei supermarket. Le Regioni in ordine sparso (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – L’avvocato Raffaele Boccia, in nome e per conto degliFrancesco Boccia e Gian Vittorio Sepe, in merito all’articolo pubblicato dalla testata Anteprima24 dal titolo “Chi sono i 6che bloccano l’di. L’ira dei colleghi: “Ora basta” precisa quanto segue: “Le dico solo che i cinque colleghi che sono rimasti al fianco dell’ancora Presidente, lo hanno fatto per una questione di coerenza e lealtà, avendo condiviso sin dall’inizio l’intero percorso elettorale, che ha portato alla vittoria della lista capeggiata dall’avvocato Domenico Visone, alla quale facevano parte altri 9, che poi neanche due mesi dopo dall’insediamento del nuovo Consiglio, hanno scelto di non voler far più parte del gruppo dell’avvocato Visone, ...

zazoomblog : Caos Ordine avvocati Nola la precisazione: “Sei consiglieri non possono bloccare l’attività del Consiglio” -… - Kaos89533254 : @sarabattaglia_7 @Piero_Gallina @Mr_GoghVincent @GiorgiaMeloni L'ordine delle cose non può che nascere dal caos ?? - nhanguyen789 : 'La minaccia potrebbe sfruttare anche la situazione di emergenza sanitaria per cavalcare ed esasperare quella socia… - Stregatto9 : Mi sono messa a mettere in ordine il mio armadio cioè nella metà di letto in cui non dormo ho messo il caos di vest… - viro78 : @AndreTacconi @virginiaraggi la ricetta elettronica esiste dal 2016, e si è dovuto aspettare il caos per usarla. Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Ordine Caos Avvocati Nola, Ordine Dinamico: “Basta paralisi” anteprima24.it Fase 2, a Roma oggi i primi test sui trasporti: lunghe file e caos in agguato

ROMA. Contagi in frenata nel Lazio dove si sono registrati 78 casi, uno meno di ieri. E curva in discesa a Roma (40 i nuovi positivi, ieri erano 45) dove oggi è stata testata la capacità della città d ...

Il Pd del Veneto contro Zaia: "La sua ordinanza fa solo confusione, i sindaci sono in difficoltà"

Il consiglieri regionali Pd: "Che senso ha annunciare una nuova ordinanza alle 13 con effetto immediato? I sindaci sono subissati di chiamati dei cittadini confusi" ...

ROMA. Contagi in frenata nel Lazio dove si sono registrati 78 casi, uno meno di ieri. E curva in discesa a Roma (40 i nuovi positivi, ieri erano 45) dove oggi è stata testata la capacità della città d ...Il consiglieri regionali Pd: "Che senso ha annunciare una nuova ordinanza alle 13 con effetto immediato? I sindaci sono subissati di chiamati dei cittadini confusi" ...