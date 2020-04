Calciomercato Napoli, la Roma ci riprova per Dries Mertens con 3,5 milioni più bonus (Di venerdì 24 aprile 2020) Nuovo tentativo della Roma per Dries Mertens. I giallorossi avevano manifestato un certo interesse verso il belga alcuni mesi fa. Adesso che il giocatore tentenna e tarda a rinnovare con gli azzurri, gli altri club ne stanno approfittando per inserirsi. L’attaccante sarebbe molto gradito al tecnico Paulo Fonseca. Secondo il Corriere dello Sport la Roma avrebbe già offerto un triennale da 3,5 milioni di Euro a stagione più bonus. Il diretto interessato avrebbe reagito rispondendo con un sorriso sardonico, sapendo di avere altre proposte. Prima dell’emergenza del Coronavirus, Aurelio De Laurentiis lo aveva quasi convinto a firmare un contratto da 4,5 milioni netti per due anni con un bonus di 2,5 milioni alla firma. In Italia anche l’Inter sta puntando Dries Mertens, facendo leva pure sulla presenza del suo connazionale Romelu Lukaku a Milano. Non mancano ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato - doppietta dal Napoli : non solo Milik - mossa a sorpresa di Paratici!

Calciomercato Napoli - spunta Umtiti per il dopo Koulibaly

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, non solo Diego Carlos: la lista di Giuntoli dei possibili sostituti di Koulibaly CalcioNapoli1926.it Calciomercato Napoli, Valter De Maggio è sicuro: “Arkadiusz Milik andrà alla Juventus per 50 milioni”

ll giornalista Valter De Maggio ha parlato del mercato degli azzurri nel corso della trasmissione “Radio Goal”, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Secondo quelle che sono le mie ...

