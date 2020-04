Bonus 600 euro partite IVA: perché le domande non vengono approvate e il correttore per gli errori (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Bonus 600 euro per le partite IVA – che dovrebbe arrivare a 800 a maggio, quando uscirà il decreto Aprile – arriva o arriverà a meno di quattro milioni di beneficiari su un totale di 4,4 milioni di richieste ricevute. Sono circa 300mila le domande errate da rifare, mentre altre 400 mila sono sul punto di essere respinte per assenza di requisiti. In tutto ammontano a quasi un milione le richieste fermate dall’Inps per essere sottoposte a controlli più approfonditi, ma dall’Istituto di previdenza fanno sapere che solo una su tre avrà semaforo verde. Invece finora sono state erogate nel complesso 3,5 milioni di prestazioni. Il Messaggero spiega oggi quali problemi ci sono nelle richieste: La buona notizia è che chi al momento di compilare la domanda ha sbagliato a trascrivere l’Iban, un errore che a quanto pare ... Leggi su nextquotidiano Ancora nessun bonus 600 euro INPS? Le possibili cause di esclusione della domanda

Bonus autonomi da 600 euro : quando si è esclusi?

I 3 casi in cui occorrerà restituire il bonus 600 euro all’INPS nei prossimi mesi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il600per leIVA – che dovrebbe arrivare a 800 a maggio, quando uscirà il decreto Aprile – arriva o arriverà a meno di quattro milioni di beneficiari su un totale di 4,4 milioni di richieste ricevute. Sono circa 300mila leerrate da rifare, mentre altre 400 mila sono sul punto di essere respinte per assenza di requisiti. In tutto ammontano a quasi un milione le richieste fermate dall’Inps per essere sottoposte a controlli più approfonditi, ma dall’Istituto di previdenza fanno sapere che solo una su tre avrà semaforo verde. Invece finora sono state erogate nel complesso 3,5 milioni di prestazioni. Il Messaggero spiega oggi quali problemi ci sono nelle richieste: La buona notizia è che chi al momento di compilare la domanda ha sbagliato a trascrivere l’Iban, un errore che a quanto pare ...

matteosalvinimi : #Salvini: Dal bonus da '600 euro' sono escluse le famiglie di disabili per il solo fatto che percepiscono una pensi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il famoso 'Bonus 600' non è destinato a chi ha già una pensione di Invalidità. Assurdo, abbiamo chiesto d… - LegaSalvini : PAZZESCO! Bonus 600€? Oltre 30MILA avvocati non hanno visto un euro perché hanno “cliccato” troppo tardi! - salvatoreguida : RT @romana30: #inpsinascolto Qualcuno ha fatto la richiesta il 1 aprile e ha ricevuto il bonus di 600?? - RoccoPetraglia1 : RT @ANPALServizi: #Coronavirus: 3,5 milioni di persone hanno ricevuto il bonus da 600€. 4,5 milioni di lavoratori hanno ottenuto l’anticip… -