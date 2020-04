BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE E CONFERENZA STAMPA ISS +420 morti | boom guariti 2922

gaiatortora : Finalmente si abolisce il quotidiano bollettino della Protezione Civile. L'appuntamento sarà due volte a settimana. - knipoog50 : RT @ElskeKevie25: Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i contagi risalgono, calano i morti. Quasi tremil… - occhio_notizie : Il bollettino del 24 aprile ?? - zazoomnews : Coronavirus in Italia il bollettino della Protezione civile di oggi venerdì 24 aprile - #Coronavirus #Italia… - ElskeKevie25 : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i contagi risalgono, calano i morti. Quasi tremil… -

Dopo l’analisi dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul coronavirus in Italia, ecco i numeri aggiornati con il nuovo bollettino della Protezione civile. Sono 3.021 i nuovi casi, ma continuano a ...Continuano a calare anche i ricoveri in terapia intensiva, 94 in meno rispetto a ieri: gli attualmente ricoverati sono 2173 ...