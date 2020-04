Ancora in calo terapie intensive e ricoverati con sintomi. Ma a Milano è record di nuovi contagi, oltre 400 in un giorno (Di venerdì 24 aprile 2020) Ancora in calo i degenti nelle terapie intensive e i ricoverati, con sintomi, nei reparti ordinari. Secondo l’ultimo censimento, fornito in serata dal Dipartimento della Protezione civile, il numero totale dei malati di Coronavirus è 106.527, con un decremento di 321 positivi rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi: 2.173 sono ricoverati presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti sempre rispetto a giovedì. Sono 22.068 i pazienti ricoverati con sintomi, con un decremento di 803 degenti, 82.286, pari al 77% degli attualmente positivi, quelli che si trovano, invece, in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri. Ancora alto il numero dei contagiati ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - i malati ancora in calo. 420 morti in un giorno

Coronavirus - il bollettino : malati ancora in calo - 321 in meno. Altri 420 morti - 2.922 guariti (Di venerdì 24 aprile 2020)ini degenti nellee i, con, nei reparti ordinari. Secondo l’ultimo censimento, fornito in serata dal Dipartimento della Protezione civile, il numero totale dei malati di Coronavirus è 106.527, con un decremento di 321 positivi rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi: 2.173 sonopresso le, con una decrescita di 94 pazienti sempre rispetto a giovedì. Sono 22.068 i pazienticon, con un decremento di 803 degenti, 82.286, pari al 77% degli attualmente positivi, quelli che si trovano, invece, in isolamento domiciliare asintomatici o conlievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.alto il numero dei contagiati ...

Coronavirus, decessi e ricoveri in calo in Lombardia. Ma a Milano il contagio non si ferma

L'emergenza coronavirus non è ancora rientrata in Lombardia, dove venerdì 24 aprile il numero totale dei positivi sale a 71.256, con +1.091 casi rispetto a giovedì, a fronte di 11.583 tamponi ...

