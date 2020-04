Undicimila cinciallegre morte nelle ultime due settimane a causa di una nuova malattia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020)due11milasonodi unasconosciuta. Succede in Germania, nell’ovest del Paese, come riferisce il Guardian: le carcasse degli uccelli sono state segnalate al gruppo di conservazione tedesco Nabu. Dai primi risultati delle ricerche in corso è emerso che i volatili malati presentano sintomi come problemi respiratori, non assumono più cibo e non tentano di fuggire quando vengono avvicinati dalle persone. Questainfezione che sta colpendo leprovoca polmonite, le rende letargiche, con piumaggio gonfio e difficoltà respiratorie. I primi risultati dei test di laboratorio sugli uccelli morti hanno riscontrato un’infezione batterica (Suttonella ornithocola) che è nota nel Regno Unito dagli anni ’90 e che colpisce gli uccelli in modo simile. L’infezione è ...