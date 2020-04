Suono di campane per ogni neonato a Pantelleria, la 'Fase 2' dell'isola (Di giovedì 23 aprile 2020) La Fase 2 può essere scandita anche a suon di fiocchi azzurri e rosa. Il trionfo della vita su questi tempi drammatici. Così, ogni nuovo nato di Pantelleria sarà accolto dal Suono delle campane della chiesa madre dell'isola. L'idea è di un abitante di questo affascinante lembo della Sicilia, la perla nera del Mediterraneo, a 65 chilometri dalla Tunisia. Giuseppe La Francesca nei giorni scorsi ha scritto al vescovo di Mazara del Vallo: "Il Suono delle campane per ogni nascita può essere considerato un gesto semplice, ma in questo tempo segnato dal coronavirus e purtroppo anche dalla morte, ha una grande forza e sono sicuro che contaminerà con un sorriso la nostra comunità isolana. Vuole essere anche un segno di accoglienza e di vicinanza alle famiglie in un periodo in cui gli auguri e le ... Leggi su agi La postina di Nembro : «Suono al campanello ma nessuno risponde. Vedo solo annunci mortuari» (Di giovedì 23 aprile 2020) La2 può essere scandita anche a suon di fiocchi azzurri e rosa. Il trionfoa vita su questi tempi drammatici. Così,nuovo nato disarà accolto dala chiesa madre. L'idea è di un abitante di questo affascinante lemboa Sicilia, la perla nera del Mediterraneo, a 65 chilometri dalla Tunisia. Giuseppe La Francesca nei giorni scorsi ha scritto al vescovo di Mazara del Vallo: "Ilpernascita può essere considerato un gesto semplice, ma in questo tempo segnato dal coronavirus e purtroppo anche dalla morte, ha una grande forza e sono sicuro che contaminerà con un sorriso la nostra comunitàna. Vuole essere anche un segno di accoglienza e di vicinanza alle famiglie in un periodo in cui gli auguri e le ...

La Fase 2 può essere scandita anche a suon di fiocchi azzurri e rosa. Il trionfo della vita su questi tempi drammatici. Così, ogni nuovo nato di Pantelleria sarà accolto dal suono delle campane della ...

Il suono delle campane mi fa capire che è mezzanotte e sta per iniziare la liturgia pasquale nella Chiesa ortodossa. Quest’anno, per le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus, non sono potuta ...

