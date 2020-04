Serie A fino al 2 agosto | arriva la decisione della FIGC

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) LaA prorogataal 2. Laha deciso, ora manca solo l’ufficialità che arriverà a breve. Le componentiFedercalcio hanno quindi deciso di estendere la duratastagione in corso, in origine con scadenza 30 giugno,al 2. Lata al termine di una riunione conclusa pochi minuti fa e la proroga verrà adottata dal presidente federale Gabriele Gravina. L’ultima parola aspetta al Governo e in seconda battuta a FIFA e Uefa. L'articoloal 2laproviene da Italia Sera.