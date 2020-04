Ryanair, coronavirus: non applicheremo le regole di distanza (Di giovedì 23 aprile 2020) Il patron della compagnia low cost Ryanair sulle regole di distanziamento sociale in aereo Di sedili vuoti e distanze sociali sugli aerei per contenere la diffusione di coronavirus non ne vuole sapere il patron di Ryanair, Micheal O’Leary. Con la sua consueta schiettezza in un’intervista al Finacial Times il numero uno della compagnia low cost … L'articolo Ryanair, coronavirus: non applicheremo le regole di distanza è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - Ryanair dice «no» al distanziamento sociale sugli aerei : «Idea idiota - o ci pagate i posti vuoti o non voleremo più»

Coronavirus : O’Leary - ‘Ryanair non riprenderà voli se posti vuoti alterni’

