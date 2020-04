Milan | l' ex Guly | Lo Scudetto del centenario è stato un sogno Maldini deve

Leggi su 90min

(Di giovedì 23 aprile 2020) ​L'ex centrocampista del ​Andres Guglielminpietro, detto, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera dellodel. Inevitabile, però, affrontare il tema legato all'emergenza Coronavirus. "Io sto bene. Sono in Argentina, chiuso in casa come voi. Qui fortunatamente abbiamo preso in tempo la situazione e chiuso tutto avendo numeri nettamente inferiori all'Italia. Pian Piano però adesso si cercherà di riaprire qualcosa. Fortunatamente abito in un appartamento grande e...