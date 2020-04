Meteo weekend fra SOLE e CALDO in aumento Ma non durerà

(Di giovedì 23 aprile 2020) Si va sbloccando la situazionesull'area del Mediterraneo. Il vortice di bassa pressione, dopo l'insistita azione per più giorni a ridosso dei mari italiani, tende ad indebolirsi vistosamente e traslare finalmente verso levante, spianando così la strada all'espansione di un campo anticiclonico. Ora il minimo di bassa pressione, decisamente svuotato d'energia, si è portato sullo Ionio Meridionale, con instabilità che si fa sentire ancora al Sud Italia dove viene richiamata aria fresca in quota che facilita la formazione di temporali diurni. Il resto d'Italia risente della progressiva espansione dell'anticiclone dall'Europa Occidentale, con massimi di pressione tra il Regno Unito e la Francia. Si vanno così ripristinando condizioni distabile anche sul Centro Italia, mentre al Settentrione il bel tempo si era già ...

Meteo: Venerdì e WEEKEND, CLIMA quasi ESTIVO, ma anche NOTE STONATE. I DETTAGLI per Sabato 25 Aprile e Domenica 26…
Meteo: seconda metà di settimana soleggiata. Più nuvole nel weekend

