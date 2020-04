Lotta, i migliori Under22 dell’Italia: Simone Piroddu grande speranza nella libera, Aurora Campagna faro tra le donne (Di giovedì 23 aprile 2020) Alle spalle della stella mondiale Frank Chamizo, quattro volte campione europeo e due volte campione del mondo, la Lotta italiana sta provando a costruire un buon numero di atleti competitivi a livello giovanile per poi riuscire a compensare almeno in parte il momento in cui il 27enne nativo di Matanzas abbandonerà le competizioni. Al momento però si fa molta fatica ad intravedere dei prospetti molto interessanti soprattutto nella Lotta greco-romana, mentre nello stile libero maschile e femminile figurano alcuni giovani dotati di un buon potenziale per provare a competere in futuro anche tra i seniores ad alti livelli almeno in campo continentale. Restringendo il cerchio agli Under 22, dunque a tutti gli azzurri nati dopo il 1° gennaio 1998, è possibile fare un punto della situazione a proposito dei giovani emergenti più forti ed interessanti della Lotta ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 aprile 2020) Alle spalle della stella mondiale Frank Chamizo, quattro volte campione europeo e due volte campione del mondo, laitaliana sta provando a costruire un buon numero di atleti competitivi a livello giovanile per poi riuscire a compensare almeno in parte il momento in cui il 27enne nativo di Matanzas abbandonerà le competizioni. Al momento però si fa molta fatica ad intravedere dei prospetti molto interessanti soprattuttogreco-romana, mentre nello stile libero maschile e femminile figurano alcuni giovani dotati di un buon potenziale per provare a competere in futuro anche tra i seniores ad alti livelli almeno in campo continentale. Restringendo il cerchio agli Under 22, dunque a tutti gli azzurri nati dopo il 1° gennaio 1998, è possibile fare un punto della situazione a proposito dei giovani emergenti più forti ed interessanti della...

Provengono quasi tutti dal settore femminile i migliori giovani lottatori italiani ... Simone Piroddu, sardo classe 2002, rappresenta la grande speranza della lotta libera azzurra maschile per il post ...

Vaccari: Un 25 aprile per “essere migliori”

Se la lotta partigiana fu soprattutto storia di giovani ... rivolgendosi proprio a quella volontà di “essere migliori” che sostiene ogni visione utopica e, vorremmo dire, dovrebbe informare ogni agire ...

