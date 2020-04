Genoa, Criscito: il difensore è determinante in fase di possesso (Di giovedì 23 aprile 2020) Criscito è tra i principali leader del Genoa. Solo Toloi, tra i difensori delle top leghe, incide di più in zona di rifinitura Criscito è una delle principali certezze di un Genoa che, primo dello stop del calcio, stava cercando di ottenere una salvezza estremamente complicata. L’ex Juve ha ottime qualità in fasi di impostazioni, gioca sempre a testa alta. Criscito è determinante nel far risalire i rossoblu con la palla, e i dati lo dimostrano. Passaggi smarcanti ed expected assist dei centrali difensivi delle 5 top leghe europee. Rafael Toloi primo per smarcanti e tra i primi cinque per expected assist. pic.twitter.com/2ZnCjyQ5uL — CalcioDatato (@CalcioDatato) April 6, 2020 Criscito è addirittura il secondo difensore europeo per passaggi smarcanti ed Expected Assists per 90′. Solo Toloi (difensore che spesso si sgancia in ... Leggi su calcionews24 Genoa - Nicola : «Criscito? Ottimo rigorista - i numeri lo dimostrano»

Genoa Lazio 2-3 LIVE : Criscito su rigore (Di giovedì 23 aprile 2020)è tra i principali leader del. Solo Toloi, tra i difensori delle top leghe, incide di più in zona di rifinituraè una delle principali certezze di unche, primo dello stop del calcio, stava cercando di ottenere una salvezza estremamente complicata. L’ex Juve ha ottime qualità in fasi di impostazioni, gioca sempre a testa alta.nel far risalire i rossoblu con la palla, e i dati lo dimostrano. Passaggi smarcanti ed expected assist dei centrali difensivi delle 5 top leghe europee. Rafael Toloi primo per smarcanti e tra i primi cinque per expected assist. pic.twitter.com/2ZnCjyQ5uL — CalcioDatato (@CalcioDatato) April 6, 2020è addirittura il secondoeuropeo per passaggi smarcanti ed Expected Assists per 90′. Solo Toloi (che spesso si sgancia in ...

Domenico Criscito scende in campo, ancora una volta. Il capitano del Genoa non si tira mai indietro quando c'è da aiutare e come annunciato sul proprio profilo Instagram è pronto a mettere all'aste ...

GENOVA - Il capitano del Genoa Domenico Criscito, dopo aver partecipato alla raccolta fondi di Stelle nello Sport e aver effettuato una donazione al Policlinico San Martino insieme con i suoi compagni ...

