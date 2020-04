Cosa pensano dei coronabond gli elettori tedeschi?

Ultime Notizie dalla rete : Cosa pensano

YouTrend

Gli sviluppatori potrebbero decidere di lavorare per uno dei più grandi poli tech del mondo, a San Francisco come a Berlino, senza considerare un trasloco Cosa resterà di tutto questo smart working ..Da oltre un mese gli italiani sono chiusi in casa, salvo per le uscite dettate dalla necessità. C'è più tempo per pensare e si cerca di allietare la mente, immaginando come sarà la vita con la fine ...