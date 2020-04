Cosa ha detto David Sassoli ai 27 leader del Consiglio europeo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 aprile 2020) Signore e Signori capi di stato e di governo, Signora Presidente della Commissione, siamo a un tornante decisivo e siamo chiamati ad assumerci una grande responsabilità nei confronti dei nostri cittadini che stanno affrontando momenti difficili e che si aspettano una risposta concreta e adeguata alla gravità della situazione. Alcuni dati possono fornirci una fotografia dell´Europa di oggi: il settore automobilistico prevede una flessione della domanda tra il 7 e 9 per cento nei 4 principali mercati europei; il settore tessile stima una perdita del 50 per cento delle vendite; solo in Francia 4 milioni di lavoratori hanno già avuto accesso al sussidio di disoccupazione; in Spagna il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 20 per cento della forza lavoro; l´agroalimentare italiano stima una perdita di 4 miliardi di euro; per i vivaisti olandesi il commercio ...