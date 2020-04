Coronavirus - Limpatto della pandemia sui conti di Renault, Volkswagen, Daimler e altre big (Di giovedì 23 aprile 2020) ormai un dato di fatto: la pandemia del Coronavirus sta trasformando in realtà i peggiori incubi di qualsiasi responsabile delle finanze dei maggiori gruppi automobilistici mondiali. Con le vendite a picco, i ricavi e gli utili crollano e la liquidità viene "bruciata" a ritmi senza precedenti. I dati delle prime trimestrali ne sono una prova. Basti l'esempio della Renault: le riserve di liquidità delle attività automotive sono scese dai 15,8 miliardi di euro di fine 2020 ai 10,3 miliardi del 31 marzo con una perdita di ben 5,5 miliardi in appena tre mesi.Calano vendite e ricavi. Del resto, come altri grandi realtà del settore, la Casa della Losanga si trova in una situazione decisamente complicata da gestire: le attività produttive sono sostanzialmente ferme da diverse settimane, le vendite sono in flessione a doppia cifra e, in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 aprile 2020) ormai un dato di fatto: ladelsta trasformando in realtà i peggiori incubi di qualsiasi responsabile delle finanze dei maggiori gruppi automobilistici mondiali. Con le vendite a picco, i ricavi e gli utili crollano e la liquidità viene "bruciata" a ritmi senza precedenti. I dati delle prime trimestrali ne sono una prova. Basti l'esempio: le riserve di liquidità delle attività automotive sono scese dai 15,8 miliardi di euro di fine 2020 ai 10,3 miliardi del 31 marzo con una perdita di ben 5,5 miliardi in appena tre mesi.Calano vendite e ricavi. Del resto, come altri grandi realtà del settore, la CasaLosanga si trova in una situazione decisamente complicata da gestire: le attività produttive sono sostanzialmente ferme da diverse settimane, le vendite sono in flessione a doppia cifra e, in ...

dinoadduci : Coronavirus - Limpatto della pandemia sui conti di Renault, Volkswagen, Daimler e altre big - valentinacefalu : RT @MichelePierri: La pandemia sta avendo un forte impatto sul mercato del lavoro italiano (e non solo). I dati del @LinkedIn Hiring Rate e… - ArcaIncubatore : RT @MichelePierri: La pandemia sta avendo un forte impatto sul mercato del lavoro italiano (e non solo). I dati del @LinkedIn Hiring Rate e… - monicaguizzardi : RT @MichelePierri: La pandemia sta avendo un forte impatto sul mercato del lavoro italiano (e non solo). I dati del @LinkedIn Hiring Rate e… - blue_jo : RT @TheCriticalSoc1: INCHIESTA CORONAVIRUS – QUAL È L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SUL MATESE? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Limpatto Coronavirus, l’impatto sulla Difesa fa calare la vendita di armi. Ma spiccano il volo gli elicotteri Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Mazda, stop impianti Giappone fino a 1/o maggio

In risposta alla diffusione globale del coronavirus, la casa nipponica ha infatti sospeso la produzione per 13 ... politiche attuate per prevenire la diffusione del virus e si farà tutto il possibile ...

Scuola Sci Terminillo: “Si cerca di impedire la possibilità di rilanciare le attività turistiche”

Se si studiasse il progetto si renderebbe conto che l’impatto sull’ambiente è minimale ... Speriamo che dopo la clausura dovuta al Covid-19 non venga consentita l’uccisione definitiva del turismo di ...

In risposta alla diffusione globale del coronavirus, la casa nipponica ha infatti sospeso la produzione per 13 ... politiche attuate per prevenire la diffusione del virus e si farà tutto il possibile ...Se si studiasse il progetto si renderebbe conto che l’impatto sull’ambiente è minimale ... Speriamo che dopo la clausura dovuta al Covid-19 non venga consentita l’uccisione definitiva del turismo di ...