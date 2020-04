Bundesliga in campo il 9 maggio? Serve l’ok dei governi (Di giovedì 23 aprile 2020) La Bundesliga tedesca sarebbe pronta a ripartire dal 9 maggio, con le partite a porte chiuse. Si tratterebbe del primo tra i top 5 campionati europei a riprendere a giocare dopo il blocco forzato delle competizioni, imposto dall’emergenza Coronavirus. Il numero 1 della DFL, Christian Seifert, ne ha parlato in una conferenza stampa: «Se dovessimo … L'articolo Bundesliga in campo il 9 maggio? Serve l’ok dei governi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Ripresa Bundesliga - in campo già dal 9 maggio

