Al via Ramadan tra quarantene e isolamento sociale. Il digiuno ai tempi del Covid-19 (Di giovedì 23 aprile 2020) Domani prende il via il Ramadan, il mese sacro del digiuno per i musulmani di tutto il mondo. Un appuntamento che avviene nel pieno di una in emergenza sanitaria globale a causa della pandemia coronavirus. A causa del lockdown in quasi tutti i Paesi musulmani, la tradizionale preghiera collettiva dell'inizio del digiuno non si celebrerà nelle moschee come da tradizione ma nel chiuso delle mure domestiche. Tra quarantene e isolamento sociale applicate nelle maggioranza dei Paesi musulmani, per i fedeli dell`Islam in tutto il mondo sarà un Ramadan eccezionale. L'epidemia infatti ha costretto le autorità religiose a rivedere tradizioni e riti alla luce delle misure di distanziamento sociale e di gestione del contagio imposte dai governi. Per un mese 1,8 miliardi di fedeli, quasi un quarto dell'intera umanità, sono chiamati ad astenersi dal bere e dal mangiare ...

