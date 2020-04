Yakuza Kiwami disponibile su Xbox Game Pass (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se siete in possesso di un abbonamento Xbox Game Pass su Xbox One, Microsoft ha un ottimo suggerimento su cosa dovreste fare oggi. L'account Twitter Xbox ha rivelato che Yakuza Kiwami è disponibile su Xbox One e che sarà scaricabile per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft, Xbox Game Pass.Questo è il secondo gioco della serie Yakuza ad arrivare su una console Xbox dopo Yakuza 0, che è stato pubblicato quest'anno (disponibile anche su Xbox Game Pass). Yakuza Kiwami è in realtà un remake completo del primissimo gioco della serie, lanciato su Playstation 2 nel 2005.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se siete in possesso di un abbonamentosuOne, Microsoft ha un ottimo suggerimento su cosa dovreste fare oggi. L'account Twitterha rivelato chesuOne e che sarà scaricabile per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft,.Questo è il secondo gioco della seriead arrivare su una consoledopo0, che è stato pubblicato quest'anno (anche su).è in realtà un remake completo del primissimo gioco della serie, lanciato su Playstation 2 nel 2005.Leggi altro...

Eurogamer_it : #XboxGamePass accoglie #YakuzaKiwami. - ProjectXboxIT : Yakuza Kiwami disponibile oggi per Xbox One: è presente anche su Xbox Game Pass - Console_Tribe : Yakuza Kiwami disponibile da oggi su Xbox One e Game Pass - - Asgard_Hydra : Yakuza Kiwami debutta oggi su Game Pass per Xbox One e PC - GamingTalker : Yakuza Kiwami è ora disponibile su Xbox Game Pass per PC e Xbox One -