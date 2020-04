Vivaldi 3.0, il browser alternativo che ci tiene alla privacy (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Foto: Vivaldi Technologies)C’è grande interesse attorno alla nuova versione di Vivaldi, il browser universale alternativo ai soliti nomi che può ora essere sfruttato stabilmente su Android oltre che su Windows, Mac e Linux. I punit di forza sono un’interfaccia pulita e minimalista, massima attenzione alla privacy in navigazione e lotta a video e animazioni fastidiose. Vivaldi 3.0 è stato presentato dallo sviluppatore norvegese Vivaldi Technologies, uscendo ufficialmente dalla beta che aveva interessato anche l’os mobile di Google dallo scorso settembre. La parte fondamentale del lavoro attorno al browser è stata quella relativa alla privacy degli utenti. E così, lotta serrata ai trackers ossia agli strumenti che tracciano le attività durante la navigazione andando a catturare informazioni sensibili che è meglio ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Foto:Technologies)C’è grande interesse attornonuova versione di, iluniversaleai soliti nomi che può ora essere sfruttato stabilmente su Android oltre che su Windows, Mac e Linux. I punit di forza sono un’interfaccia pulita e minimalista, massima attenzionein navigazione e lotta a video e animazioni fastidiose.3.0 è stato presentato dallo sviluppatore norvegeseTechnologies, uscendo ufficialmente dbeta che aveva interessato anche l’os mobile di Google dallo scorso settembre. La parte fondamentale del lavoro attorno alè stata quella relativadegli utenti. E così, lotta serrata ai trackers ossia agli strumenti che tracciano le attività durante la navigazione andando a catturare informazioni sensibili che è meglio ...

AndroidNewss : #news App del giorno: Vivaldi Browser si rinnova, arriva stabile per #Android – Tech Cave - rrositaofficial : Il browser Vivaldi si avvia su Android con Tracker Radar integrato di DuckDuckGo - AndroidNewss : #news Vivaldi Browser 3.0: ecco tutte le novità della nuova versione per desktop e #Android… - HDblog : Vivaldi Browser 3.0: versione stabile Android e tante novità anche su desktop - AlessandroZamp : @edoardogasp @Capezzone Non so darti una spiegazione certa, so solo che il mio browser (Vivaldi) si 'maschera' ai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivaldi browser Vivaldi Browser 3.0: ecco tutte le novità della nuova versione per desktop e Android HDblog Vivaldi 3.0, il browser alternativo che ci tiene alla privacy

C’è grande interesse attorno alla nuova versione di Vivaldi, il browser universale alternativo ai soliti nomi che può ora essere sfruttato stabilmente su Android oltre che su Windows, Mac e Linux. I ...

Vivaldi Browser 3.0: versione stabile Android e tante novità anche su desktop

Vivaldi Technologies ha annunciato la versione 3.0 di Vivaldi Browser: la nuova release è disponibile al download per Windows, Mac, Linux e per la prima volta in assoluto anche in versione stabile su ...

C’è grande interesse attorno alla nuova versione di Vivaldi, il browser universale alternativo ai soliti nomi che può ora essere sfruttato stabilmente su Android oltre che su Windows, Mac e Linux. I ...Vivaldi Technologies ha annunciato la versione 3.0 di Vivaldi Browser: la nuova release è disponibile al download per Windows, Mac, Linux e per la prima volta in assoluto anche in versione stabile su ...