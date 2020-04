Sonia Bruganelli nella bufera | lo scatto in fila al supermercato fa infuriare i fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020)fai fan. La moglie di Paolo Bonolis è una donna che sa quel che vuole e che non si fa problemi a dire ciò che pensa. Spesso, perciò, laè finita nell’occhio del ciclone. Anche per la sua “abitudine” a mostrare senza problemi la sua ricchezza. Foto sull’aereo privato, foto in boutique extra lusso: più e più volteè stata presa di mira dai fan. Anche di recente è stata presa di mira per una foto scattata al. Laha postato su Instagram una foto che la ritrae in macchina, in, in attesa di entrare ala fare la spesa. “Perché non andare a fare la spesa quando piove?!?!? #quarantena #inconlamacchina #” ha scritto laa didascalia dello. Tanti i complimenti che i follower le ...