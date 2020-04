Serie A e coppe europee, le due strade per salvare i calendari: ripresa, chiusura, format e futuro (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ sempre più bagarre sulla ripresa dei campionati, si sta lavorando per tornare ad allenarsi ed è stato presentato un protocollo che sarà valutato a breve, poi potrebbe arrivare il via libera per la Serie A oppure lo stop per altri giorni. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ l’Uefa ha comunicato alle Federazioni l’intenzione di completare i campionati entro il 3 agosto e se necessario cambiandone il format (i playoff non sono più un tabù), per poi concludere anche la Champions League in tre settimane, l’obiettivo è chiudere il 29 agosto a Istanbul. Le coppe 2020-21 prenderebbero il via il 20 ottobre. Ma ci sono alcune premesse: il tutto sarà possibile solo in caso di ripresa dei campionati e questo dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Poi c’è la soluzione ... Leggi su calcioweb.eu Basket - ranking per definire le partecipazioni alle Coppe Europee. Serie A 2021 a 14 - 16 - 18 o 20 squadre?

Serie A - ecco le tre date della possibile ripresa : coppe a luglio e agosto

Pres. Uefa : "Sono fiducioso - la Serie A sarà conclusa! Cellino? Lui non lotta per le coppe" (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ sempre più bagarre sulladei campionati, si sta lavorando per tornare ad allenarsi ed è stato presentato un protocollo che sarà valutato a breve, poi potrebbe arrivare il via libera per laA oppure lo stop per altri giorni. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ l’Uefa ha comunicato alle Federazioni l’intenzione di completare i campionati entro il 3 agosto e se necessario cambiandone il(i playoff non sono più un tabù), per poi concludere anche la Champions League in tre settimane, l’obiettivo è chiudere il 29 agosto a Istanbul. Le2020-21 prenderebbero il via il 20 ottobre. Ma ci sono alcune premesse: il tutto sarà possibile solo in caso didei campionati e questo dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Poi c’è la soluzione ...

CalcioWeb : #SerieA e coppe europee, le due strade per salvare i calendari: ripresa, chiusura, format e futuro - - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: Finire la stagione la priorità della UEFA. Ma in caso di stop sarà lei a decidere sulle Coppe - TuttoMercatoWeb : Finire la stagione la priorità della UEFA. Ma in caso di stop sarà lei a decidere sulle Coppe - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Assegnazione dei posti nelle Coppe e format per la prossima stagione all’esame dell’Assemblea di Leg - LucaFranzo6 : Il governo italiano sta per dare lo stop definitivo alla ripresa della serie a..!! Sara' la uefa a decidere chi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie coppe L’estate tra Serie A e coppe juventibus Sci, le sorelle Fanchini annunciano il ritiro: l'addio commosso

Sono consapevole che, fisicamente e mentalmente, non posso tornare a gareggiare in Coppa del Mondo. Mi mancherà tantissimo lo sci e tutto il suo ... durante la scorsa estate sognavo ancora di fare le ...

Uefa, le date della ripresa: fine campionati entro luglio, coppe ad agosto, contratti allungati

poi le coppe ad agosto (scenario più probabile). Altro tema delicato, quello dei contratti: la direttiva Fifa indica che i contratti in scadenza siano prolungati fino a fine stagione, così da impedire ...

Sono consapevole che, fisicamente e mentalmente, non posso tornare a gareggiare in Coppa del Mondo. Mi mancherà tantissimo lo sci e tutto il suo ... durante la scorsa estate sognavo ancora di fare le ...poi le coppe ad agosto (scenario più probabile). Altro tema delicato, quello dei contratti: la direttiva Fifa indica che i contratti in scadenza siano prolungati fino a fine stagione, così da impedire ...