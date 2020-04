Premier | stagione annullata? I calciatori non vogliono giocare | hanno paura del contagio

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Cosa succede se un giocatore rifiuta di tornare in campo? È l'ipotesi clamorosa che nelle ultime ore si fa largo tra i giocatori e i club dellaLeague non più del tutto convinti di terminare la. Il timore di restare contagiati e contrarre il covid-19 è molto alto e, al momento, non bastano le garanzie per andare avanti.

In Italia discutono su come riprendere l'attività agonistica e fissare una data per tornare in campo. In Inghilterra, invece, i club della Premier League non sono del tutto convinti che riprendere la ...Questo è quanto emerge dall'Inghilterra, i club di Premier avrebbero espresso diverse perplessità sulla ripresa delle partite e l'idea di cancellare la stagione non sembra così campata in aria secondo ...