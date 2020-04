Pechino Express | Sossio Aruta e Antonio Zequila insieme? La risposta dell’ex cavaliere di

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 aprile 2020) A due settimane dalla fine del “Grande Fratello Vip 4”, si torna a parlare del cattivo rapporto che c’era traed. Le ruggini tra il terzo classificato del reality e l’ex coinquilino rimangono. L’ex calciatore ed ex(ora compagno felice) di Ursula Bennardo di “Uomini e Donne”, intervistato dal settimanale “Nuovo TV”, ha usato parole di fuoco nei confronti di “Er Mutanda”. L’ha definito una “persona squallida”, che “ha tirato fuori la mia squalifica calcistica, come per dire che sono una persona violenta, e ha cercato di farmi passare per un cattivo papà” per la questione dei presunti alimenti non pagati all’ex moglie per il mantenimento dei loro figli.si è difeso dicendo di aver “regolarizzato tutto” e che...