Metamorphosis | il nuovo puzzle platform ispirato al famoso racconto di Franz Kafka torna

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) All in! Games ha offerto ai fan una nuova occhiata al mondo di, la nuova avventuraispirata aldi. Iltrailer in CGI pubblicato oggi offre agli spettatori uno sguardo dietro quello che ha immaginato per il titolo lo sviluppatore Ovid Works.Investiremo i panni di Gregor, "un personaggio divenuto un piccolo insetto che dovrà affrontare un incredibile viaggio per svelare il mistero della tua trasformazione.è un'avventura in prima persona ambientata in un mondo surrealista. Solo le tue abilità potranno salvarti", si legge nella descrizione ufficiale.Leggi altro...